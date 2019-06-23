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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

Oy kullanan vatandaşlar

Vatandaşlık 

-Yaşlı teyze
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.
Sabah erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bugün İstanbullu seçmen sandığa gidiyor. Sabah 08.00 itibari ile Sultangazi Piri Reis Ortaokulu’nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı.
Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevinin yerine getiriyor. Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. (SÜ-ZA
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