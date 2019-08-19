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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
71 yaşında üniversiteli oldu Haberi

71 yaşında üniversiteli oldu Haberi

Hasan Bektaş'ın okul binasına girişi

Okul Binası Solucan Gübresi Örgün Eğitim Üniversite Diploması Üniversite Sınavı 

-Öğrenci işlerinde sıra beklemesi
-Kaydını yaptırması
-Sınıfta yapılan röportaj
-Okul binasından ayrılarak bahçede çalışması
-Arşiv Görüntüler

( KONYA ) KONYA

- Konya’da, üniversite sınavından aldığı puanla ön lisans programına yerleşen 71 yaşındaki Hasan Bektaş kaydını yaptırdı. ‘Okumanın yaşı olmaz’ diyen Hasan Bektaş iki yıl örgün eğitim görecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılan 71 yaşındaki Hasan Bektaş aldığı puanla Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu ‘Organik Tarım’ bölümüne yerleşti. Eğitim göreceği okula giden Hasan Bektaş öğrenci işlerinde sırasını bekleyerek kaydını yaptırdı. 1967 yılında mezun olduğu lise diplomasına ait belgeyi ve gerekli evrakları yetkililere teslim eden Bektaş, kayıt evraklarını doldurup eğitim göreceği sınıfları gezdi. Heyecanla sınıf arkadaşlarını bekleyen Hasan Bektaş okumanın yaşı olmadığını söyledi.

Hasan Bektaş hayatının bütün dönemlerinde bir üniversite diploması ve üniversite kültürü eksikliğini hissettiğini ve bu eksikliği tamamlamak için okula kaydolduğunu belirtti.
Ziraat Mühendisliği hedefiyle girdiği sınavdan aldığı puanla başka bir bölüme yerleşebildiğini ifade eden Bektaş, “Solucan gübresi üretimi yapıyorum. Okuyacağım bölümle ilgili okulunda desteğini alabilirsem solucan gübresinin yaygınlaşmasını sağlayacağım” dedi.
“Okumak her zaman iyidir” Eğitimin her yaşta önemli olduğunu vurgulayan Bektaş, “Okumanın yaşı olmaz. Okumak önemli bir şey. Benim yaşımdaki insanlara da imtihana girin diyemem ama okumak her zaman iyidir. İmtihana girmeye niyetlendiğimde çevremdekiler ve bütün arkadaşlarım sen yaparsın dediler. Bende mahcup olmadım ve kazandım iki sene katlanıp okuyacağım” diye konuştu.
Okul kaydının ardından organik üretim yaptığı bahçesine dönen Hasan Bektaş mesleki tecrübelerini öğrenci arkadaşlarıyla da paylaşacağını sözlerine ekledi.
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