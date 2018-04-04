Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
71 öğrenciyi taşıyan teknenin batma nedeni araştırılıyor

71 öğrenciyi taşıyan teknenin batma nedeni araştırılıyor

-Şaban Arıkan röp

Tekne Kazası Kayalı Bilirkişi Bilirkişi Raporu Öğrenciler 

-- fotoğraflar
--Arşiv

( MUĞLA ) -- Kazadan kurtulan öğrencilerin yeni fotoğrafları ortaya çıktı MUĞLA

- Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye’de yaşanan tekne kazasından sonra ortaya atılan kapasite iddialarının gerçeği yansıtmadığını, teknenin arka kapağının açık olması veya başka bir arıza nedeniyle batmış olabileceğini belirtti.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubunu taşıyan teknenin batış nedeni araştırılıyor. 71 öğrenci ve 8 mürettebatın bulunduğu sırada batan teknenin batma sebebinin belirlenmesi için bilirkişi heyeti oluşturuldu. Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, bugün bazı yayın organlarında teknenin kapasitesinin 50 kişi olduğu gerekçesiyle battığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Yaşanan kazada kapasite aşımı gibi bir ihmalin söz konusu olmadığına dikkat çeken Arıkan, yaptığı açıklamada; “Teknenin kapasitesinin 105 kişi. Bazı basın yayın organlarında çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Tekneler Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı tarafından denetlenir. Teknenin batması için birçok neden var. İçeriden bir vana kopmuş ya da hava sert olduğu için arka tarafından su almış olabilir. Kesin sonuç bilirkişi raporundan sonra anlaşılacak” dedi.
Kayalıklarda kurtarılmayı beklediler Öte yandan, tekne kazasından sağ olarak kurtarılan 71 öğrenci ve 8 mürettebatın kaza sonrası çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, batan tekneden yüzerek kıyıya ulaşan öğrencilerin bir kayalıkta toplanması ve elleriyle yardım işareti yaptıkları anlar yer aldı. (MB-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı