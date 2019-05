71 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratları tevcih edildi

--Gazi ve aileleri madalya töreninde duygu dolu anlar yaşadı



Gazi ve aileleri madalya töreninde duygu dolu anlar yaşadı



- Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından onurlarına düzenlenen madalya takdim programında gazilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratları tevcih edildi. Saygı duruşu ile İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ve Kıbrıs Barış Harbine dair bir video gösterisinin de sunulduğu programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı malul gazi İsmail Kumartaşlı, protokol üyeleri, gazi ve aileleri katıldı.

Şehit Kerim Üye Konferans Salonunda gerçekleşen Kıbrıs gazilerine 71 madalyanın takdim edildiği törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, ''Gerek Kıbrıslı olsun gerek Koreli olsun gerekse de iç güvenlikli olsun ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda her zaman en ön planda olan illerimizden birisidir. 400 üzerinde olan gazimiz bunun bir göstergesidir. Yine 211 tane şehidimiz bunun bir göstergesidir. Biz gazilerimize, şehitlerimize ne kadar şükretsek azdır. Devletimiz bu törenle ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletimiz sizleri madalya ile ödüllendirerek yaptığınız hizmeti 45 yıl sonrasında da olsa takdir etmektedir. Bu takdiri 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Kıbrıs vatandaşı ortak bir sevgi ve saygı ifade olarak kabul ediyoruz. Katıldığınız için sizlere özellikle teşekkür ediyorum'' dedi.

Vali Tutulmaz’ın konuşmalarının ardından Kıbrıs gazilerine madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kıbrıs gazi ve aileleri madalya takdim töreninde duygu dolu anlar yaşadı. Afyonkarahisar'a gelen 112 madalyadan 71 tanesi takdim edilirken, 41 adet madalya ise törene gelemeyen gazi ve ailelerine takdim edileceği belirtildi. Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç, konu ile ilgili açıklamalarında, ''1974'te Kıbrıs Barış Harekatına katıldım. Mutluyum Cizre'den çıktık al bayrağı en yüksek tepeye diktik ne mutlu bize'' dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkan İsmail Kumartaşlı konu ile ilgili açıklamalarında, ''Evet bugün farklı bir gurur farklı bir sevinç yaşadık. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonra yaklaşık 45 yıl sonra Kıbrıs Türk Devleti tarafından kahraman gazilerimize gazi amcalarımıza Milli Mücadele Madalyası sayın valimiz tarafından takdim tecil edildi. Biz ülkemizin her yerinde her köşesinde bayrağımızın dalgalandığı her yerde can vermeye ve şehit olmaya her zaman hazırız. Dün nasıl ki Kıbrıs'ta sevgili büyüklerimiz gazi oldular şehit oldular. Ülkemizin Güneydoğusunda güvenlik güçlerimiz tarafından terörle mücadele devam etmektedir. Allah güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Eğer ki devletimiz gazilerimize görev verirse gazi olarak yarım bıraktığımız işi şehit olarak bırakmaya razıyız'' dedi.

Şuhut Gaziler Derneği Şube Başkanı Eftar Arslan ise konu ile ilgili açıklamalarında, ''Kıbrıs Gazileri olaraktan 45 yıl sonra madalyalarımıza kavuşmuş bulunmaktayız. Büyüklerimize teşekkür eder saygılar sunarım. Şehitler ölmez vatan bölünmez diyorum. Şehit nurlanmış gazi onurlanmış birer askerdir'' dedi.

Kıbrıs Gazisi Ali Karakaya'nın eşi Zehra Karakaya da, ''Allah razı olsun bizi buraya çağırdılar madalyalarımızı verdiler. Çocuklarımıza da iş verirlerse daha iyi olur. Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünden geldim. Allah razı olsun çağırdılar bizde geldik buraya'' ifadelerine yer verdi. Programın ardından gazi ve yakınları madalyalarını teslim almak için imzalarını attı. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi. (RD-Y)