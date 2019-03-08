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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
700 yaşındaki çınar yıllara meydan okuyor İzle

700 yaşındaki çınar yıllara meydan okuyor İzle

GÖKÇELER KÖYÜNDEKİ 7 ASIRLIK ANIT AĞAÇ GÖRÜNTÜSÜ

Asırlık Çınar Kader Çınar Ağacı Şili Irak 

-700 YAŞINDAKİ ÇINARIN ÖLÇÜMÜ GÖRÜNTÜSÜ
-İSMAİL TÜRKOĞLU İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Gökçeler köyündeki 7 asırlık anıt ağaç ilgi görüyor. Vatandaşların piknik ve harman yeri olarak kullandıkları alanda bulunan 700 yaşındaki çınar ağacının, kaderiyle baş başa bırakıldığı ve korunması gerektiği belirtiliyor. Ağır doğa şartlarına rağmen heybetiyle yıllara meydan okuyan asırlık çınar ağacı yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor ve doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor. Alınan bilgiye göre, Gökçeler köyündeki 7 asırlık çınar ağacı 10 yıl önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescillendi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde, 5 metre gövde çapındaki çınar hakkında konuşan İsmail Türkoğlu (71) “ Köyümüzdeki bu çınar ağacı 700 yıllık olarak tahmin edilmektedir. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti, çınarın etrafında oyun oynardık. Kapısı gibi görünen yerden içerisine girerdik. 15 -16 kişilik arkadaş grubumuzla bu çınarın içine girip oyun oynardık” dedi.

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