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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
700 lirayı böyle çaldı...Tutuklanan hırsızlık zanlısının daha önce de hastanede cep telefonu çaldığı saptandı İzle

700 lirayı böyle çaldı...Tutuklanan hırsızlık zanlısının daha önce de hastanede cep telefonu çaldığı saptandı İzle

-Güvenlik Kamerası-

Alışveriş Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Alışveriş Merkezi 

-Zanlının cüzdanı alma anı
-Alıp gitmesi
-Zanlının emniyetten çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da bir alışveriş merkezinde içinde 700 lira olan cüzdanı, hastaneden de cep telefonu çalan hırsız zanlısı tutuklandı ADANA

- Adana'da bir alışveriş merkezinde içinde 700 lira olan cüzdanı, hastaneden de cep telefonu çalan hırsız zanlısı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine giden Yusuf Orakçı, alışveriş yaptıktan sonra kasada ödeme yaptı. Asansöre binen Orakçı, cüzdanının olmadığını fark edince kasaya geri döndü ancak cüzdanını bulamadı. Cüzdanının çalındığını anlayan Yusuf Orakçı, polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başvuru üzerine alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde yaşlı ve saçları dökük bir kişinin cüzdanı çaldığını tespit etti. Daha önce kaydı olan şahısların fotoğraflarına inceleyen polis, zanlının Ahmet Gündoğdu (53) olduğunu tespit etti. Polis, zanlının Sinanpaşa Mahallesi'ndeki adresine baskın yaparak onu yakaladı. Emniyete getirilen zanlının bir süre öncede hastanede cep telefonu çaldığı saptandı. Hırsız zanlısın ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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