Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
70 yıldır çamura şekil veriyor

70 yıldır çamura şekil veriyor

Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezinden detay görüntüler

Akkale Hediyelik Eşya 

-İsmail Bütün'ün çamurdan çeşitli şekiller yapmasından detay görüntüler
-merkezde yapılmış objelerden görüntüler
-İsmail Bütün ile röportaj

( ÇANAKKALE -ÖZEL)- Seramiğe adanan bir ömür ÇANAKKALE

- Çanakkaleli 78 yaşındaki seramik ustası İsmail Bütün, babasının yanında öğrendiği mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. Çocukluğunda babasının yanında mesleği öğrenmeye başlayan İsmail Bütün, 14 yaşında seramik tornalarında çalışmaya başladı.
16-17 yaşlarında da kalfa oldu. İsmail Bütün, bir zamanlar dünyaca meşhur olan Çanakkale seramiğini canlandırarak yeniden hayat vermeye çalışıyor. Bir dönem dünyanın hemen her yerine gönderilen Çanakkale seramiğinden hediyelik eşyalar, Anı Eşya Üretim Merkezi'nde yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Çocuk yaşta başladığı seramik işini ilerleyen yaşına rağmen sürdüren İsmail Bütün, "Baba mesleği. Onun yanında öğrendim. Hem babam, hem ustamdı. Ben 78 yaşındayım. 8 yaşımdan beri bu mesleğin içindeyim. Çanakkale seramikleri yapıyoruz. Testiler, mangallar, tabaklar, yani Çanakkale seramiğine hitap eden bütün objeleri yapıyoruz” diye konuştu.
‘Çanakkale seramiğini plastik yok etti’ Eskiden porselen ve plastiğin olmadığını belirten Bütün, “Çanakkale seramiğini de plastik yok etti. Çünkü plastik sanayii ilerledikçe halk plastik kaplar kullanıma başladı.
Çanakkale toprak mamulleri, seramik işleri gerilemeye başladı.
Tabii atölyeler de sıkıntıya düştü. Bir de bu mesleği yok eden, atölyelerin şehir dışına atılması oldu. Şimdiki gibi vesait yoktu, oraya gidip gelmek zor oluyordu. Ustalarımız da yaşlı. Bu şekilde yok oldu gitti” dedi.
Çamuru şekillendirmede kalıp kullanmadıklarını ifade eden Bütün, “Bizim işimiz el sanatı. Çamurumuz Menemen’den geliyor, oradan alıyoruz. Burada işleyerek seramik yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı