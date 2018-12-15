70 yıldır çamura şekil veriyor

-İsmail Bütün'ün çamurdan çeşitli şekiller yapmasından detay görüntüler

-merkezde yapılmış objelerden görüntüler

-İsmail Bütün ile röportaj



( ÇANAKKALE -ÖZEL)- Seramiğe adanan bir ömür ÇANAKKALE



- Çanakkaleli 78 yaşındaki seramik ustası İsmail Bütün, babasının yanında öğrendiği mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. Çocukluğunda babasının yanında mesleği öğrenmeye başlayan İsmail Bütün, 14 yaşında seramik tornalarında çalışmaya başladı.

16-17 yaşlarında da kalfa oldu. İsmail Bütün, bir zamanlar dünyaca meşhur olan Çanakkale seramiğini canlandırarak yeniden hayat vermeye çalışıyor. Bir dönem dünyanın hemen her yerine gönderilen Çanakkale seramiğinden hediyelik eşyalar, Anı Eşya Üretim Merkezi'nde yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Çocuk yaşta başladığı seramik işini ilerleyen yaşına rağmen sürdüren İsmail Bütün, "Baba mesleği. Onun yanında öğrendim. Hem babam, hem ustamdı. Ben 78 yaşındayım. 8 yaşımdan beri bu mesleğin içindeyim. Çanakkale seramikleri yapıyoruz. Testiler, mangallar, tabaklar, yani Çanakkale seramiğine hitap eden bütün objeleri yapıyoruz” diye konuştu.

‘Çanakkale seramiğini plastik yok etti’ Eskiden porselen ve plastiğin olmadığını belirten Bütün, “Çanakkale seramiğini de plastik yok etti. Çünkü plastik sanayii ilerledikçe halk plastik kaplar kullanıma başladı.

Çanakkale toprak mamulleri, seramik işleri gerilemeye başladı.

Tabii atölyeler de sıkıntıya düştü. Bir de bu mesleği yok eden, atölyelerin şehir dışına atılması oldu. Şimdiki gibi vesait yoktu, oraya gidip gelmek zor oluyordu. Ustalarımız da yaşlı. Bu şekilde yok oldu gitti” dedi.

Çamuru şekillendirmede kalıp kullanmadıklarını ifade eden Bütün, “Bizim işimiz el sanatı. Çamurumuz Menemen’den geliyor, oradan alıyoruz. Burada işleyerek seramik yapıyoruz” şeklinde konuştu.



