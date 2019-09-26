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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
70 yaşındaki yaşlı adamdan hastane asansöründe yankesicilik...70'lik zanlı kamerada İzle

70 yaşındaki yaşlı adamdan hastane asansöründe yankesicilik...70'lik zanlı kamerada İzle

-güvenlik kamerası-

Adli Tıp Kamu Hastanesi Güvenlik Kamerası Hasta Yakını Yaşlı Adam 

-Zanlının hastanede asansöre binmesi
-Şahsın yanında durması
-Elindeki poşet ile kapatıp parayı alması
--aktüel-
-Zanlının adli tıpa getirilmesi
-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması

( ADANA )- Adana'da bir kamu hastanesinin asansöründe hasta yakınının 2 bin lira parasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen yaşlı adam tutuklandı ADANA

- Adana'da bir kamu hastanesinin asansöründe hasta yakınının 2 bin lira parasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen yaşlı adam tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hasta yakını gibi bir kamu hastanesine gelen Murat A. (70) asansöre binerek burada hasta yakını Mustafa K.'ye yaklaşıp, cebindeki 2 bin lira parayı yankesicilik yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Mustafa K. bir süre sonra parasının olmadığını fark edince hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Polis yapılan başvuru üzerine hastanenin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis kısa sürede zanlının Murat A. olduğunu tespit ederken, zanlının yankesicilikten 12 suç kaydı bulunduğu, ayrıca yaralama, resmi belgede sahtecilik, eşini darp, tehdit ve hakaretten de suç kaydı olduğu öğrenildi.Polisin yaptığı baskınla yakalanan Murat A., emniyetteki sorgusunda parayı almadığını ileri sürdü. Zanlı sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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