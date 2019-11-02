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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
70 yaşındaki karı koca 22 kilo esrarla yakalandı

70 yaşındaki karı koca 22 kilo esrarla yakalandı

Şahısların sağlık kontrolüne getirilişi

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Uyuşturucu Tacirleri 

-Şahısların adliyeye sevk edilişi
-Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü
-Detaylar

( KAYSERİ )-Uyuşturucuyla yakalandı asker selamı verdi-Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe KAYSERİ

- Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 kilo kubar esrar ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 70 yaşında karı koca da bulunuyor. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçe merkezi ve Yazır mahallesinde 3 ev ve 1 iş yeri olmak üzere 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda 22 kilo kubar esrar ve 1 adet sahte ehliyet ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. (70), O.G. (68), C.D. (58) ve E.T. (54) gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslardan bazılarının gasp ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edildi. Uyuşturucuyla yakalandı asker selamı verdi Öte yandan jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şahıslardan birisi, adli tabipliğe giderken asker selamı vererek 'Selam olsun Mehmetçiklere' dedi.
İl Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.
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