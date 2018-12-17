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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
70 öğrencinin eserleri sergilendi

70 öğrencinin eserleri sergilendi

rektör prof. dr. hasan ayrancı konuşması

Laboratuvar Hasan Ay Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Rektör 

-hediye takdimi
-sergi detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı'da 70 üniversite öğrencisinin yaptığı eserlerden oluşan sergi düzenlenen törenle açıldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu iş birliğinde yapılan Sanattan Yaşama Projesi’nin sergisi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde Güzel Sanatlar Galeri Salonu’nda açıldı. Açılış konuşması yapan Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Doç Dr. Nurgül Begiç, “Son derece heyecanlıyız. Sanatsız kimse kalamasın felsefesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları ile birlikte güzel sanatlar enstitüsü olarak 6 atölyede gerçekleştirdiğimiz projemizi bugün sonlandırıyoruz” dedi.
ÇAKÜ Rektörü Prof Dr. Hasan Ayrancı, “Kredi Yurtlar İl Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Fakültesinin çalışması gerçekten güzel bir durum. Bütün Türkiye ye örnek. Bu son çalışmalarını yerinde gördüm. 6 farklı laboratuvar şeklinde gençlerimiz büyük bir heyecanla çalışıyordu. Çok güzel eserler ortaya çıkmıştı. Bu eserlerin son halini şuan da duvarlarda görüyoruz. Gerçekten çok heyecan verici. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Yaklaşık 70 öğrencinin eserlerinin sergisine, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, daire amirleri, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

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