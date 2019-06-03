70’inde okuma yazma öğrenen Aliye Kupal'ın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmak İzle

-Aliye Kupal'ın yazmasından detay

-Aliye Kupal ile röp

-Öğretmen ve müdür yardımcısıyla röp

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 70 yaşında okuma yazma öğrenen Aliye Kupal'ın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ülkenin durumu ile ilgili mektup yazmak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ kapsamında Kahta İlçe Halk Eğitim Merkezinde yürütülen kursa katılan 70 yaşındaki Aliye Kupal, 3 ayda okuma yazmayı öğrendi. Küçüklüğünden beri okuma yazmayı öğrenmek ve mektup yazmak isteyen Aliye Kopal, ilk mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ülkenin içinde bulunduğu durum ile ilgili mektup yazacağını dile getiren Aliye Kupal, “Bu kursa 3 aydır geliyorum. Okuma yazmayı öğrendim. Benim en büyük hayalim mektup yazmaktır. Öğrendim, inşallah Cumhurbaşkanımıza mektup yazacağım. Ülkemizin bazı sorunları var onları yazmayı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. O bir dünya lideri, onun sayesinde okuma yazma öğrendim. Telefondan bizi arayanları biliyoruz artık. Yolda giderken tabelaları okuyabiliyoruz. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Hastaneye gittiğimizde doktorumuzu rahat bulabiliyoruz. Faturalarımız geldiğinde bileceğiz ne kadar olduğunu bilerek bundan sonra ödeme yapacağız” dedi Kurs öğretmeni Mehmet Mustafa Ünsal ise “Kahta Halk Eğitim Merkezi kapsamında, açtığımız okuma yazma kursuna yaklaşık 11, 12 sürekli devam eden öğrencimiz var. Bu öğrenciler 30 ile 80 yaş arası ev hanımları. Sürekli okula gelip, evini çocuklarını bırakıp buraya gelip okuma aşkı ile eğitim görmektedirler. Ramazan ayı olmasına rağmen bu sıcakta okula geliyorlar ve biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Okuma yazma ve matematik dersini öğretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Murat Aslan, “Aliye teyzenin çok güzel yazdığını gördüm. Bir hattat gibi yazı yazdığını görmek çok dikkatimi çekti. Geçen sene okuma yazma seferberliği başladığımdan beri 1200 üzerinde kursiyer kaydı yaptık. Kurslarımıza gelen öğrencilerin büyük bir bölümü bayanlardan oluşmaktadır. Bu organize hem Kahta merkezinde, hem de köylerimizde 100'den fazla kurs açtık. Bu kurslarımıza gelenlerin çoğu bayan. Ramazan ayı olmasına rağmen, kurslara katılım olması çok sevindirici. Biz de rutin olarak kurslarımız ziyaret ediyoruz” diye konuştu

