70 bin lira parayı teslim alan telefon dolandırıcıları yakalandı

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( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun'da telefonla aradıkları kişiyi terör tehdidiyle korkutarak 70 bin lirasını dolandıran 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Mehmet Y.'yi (63) cep telefondan arayıp kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar banka hesapları üzerinde terör örgütünün bir hareketlerini tespit ettiklerini ve kendisine yardım edeceklerini söyleyip bankadaki parasını çekmesini söyledi.



Mehmet Y., Atakum ilçesindeki bir bankadan çektiği 40 bin lirayı poşet içine koyup Mimarsinan Mahallesi'ndeki boş arsaya bıraktı. Dolandırıcılar daha sonra parayı buradan alıp kaçtı. Sabahtan akşama kadar gün boyu Mehmet Y.'nin telefonunu meşgul eden ve şahıs ile yeniden irtibata geçen aynı dolandırıcılar bu kez İlkadım ilçesindeki bir başka bankadan da bu kez 30 bin lira çektirip Kadıköy Mahallesi'ndeki tarif ettikleri cadde kenarında parayı poşet içinde bıraktırdılar. Parayı cadde kenarına bırakan Mehmet Y. olay mahallinden gidince dolandırıcılar bu kez 30 bin lirayı da alıp kaçtı. Çocukları Mehmet Y.'nin telefonunun sürekli meşgul olması üzerine dolandırıldığını fark edip önce jandarmadan sonra da polisten yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu Mehmet Y.'nin 70 bin lira parasını alarak dolandıran 2 kişinin önce araçlarının plakasını tespit etti ve yaptıkları araştırmada araçlarının Tokat ilinde olduğunu belirledi. Olay Tokat polisine haber verildi ve şahısların yakalanmaları sağlandı. Samsun'a getirilen her ikisi de Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı olan Müslüm B.(22) ve Halil A.(30) polisteki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu dolandırıcıların 70 bin lirayı Şanlıurfa'ya götürüp daha sonra da Tokat iline yine aynı yöntemle dolandırıcılık için geldiklerini tespit etti.

