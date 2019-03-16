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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
7 yıl sonra yeniden Adapazarı Garı'na gelen Ada Treni bayraklarla karşılandı

7 yıl sonra yeniden Adapazarı Garı'na gelen Ada Treni bayraklarla karşılandı

VATANDAŞLARDAN DETAY

Karya Yol Yapımı 

-ADA TRENİNİN GELİŞİ
-ADA TRENİNİN KARŞILAMASI
-VATANDAŞ VE BELEDİYE BAŞKAN ADAYININ AÇIKLAMASI
--ARŞİV GÖRÜNTÜ-

( SAKARYA )- AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce:- "Ada’ya ve Sakarya’ya hayırlı olsun" SAKARYA

- 2012 yılında geçici olarak durdurulan Adapazarı Ekspresi diğer adıyla Ada Treni 7 yıl aradan sonra Adapazarı Garı'na coşkulu bir şekilde geldi. 1899 yılından beri 118 yıllık geçmişi olan Adapazarı Ekspresi seferleri, Yüksek Hızlı Tren (YHT) yol yapımı çalışmalarından dolayı 3 yıllığına 1 Şubat 2012 tarihinde geçici olarak durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ada Treni 7 yıl aradan sonra Adapazarı Garı'na coşkulu bir şekilde giriş yaptı. Trenin yeniden Adapazarı'na gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf Ahmet Baraz, "Güzel oldu, buranın esnafı olarak mutluyuz. Zamanında 6 yıllık gelen bir yanlışı düzeltti. Ama mutluluk verici. Bundan sonraki insanların İstanbul’a gidişleri daha güzel, daha mutlu, daha kolay olur" derken, Faruk Şahinoğlu isimli vatandaş ise "Yıllar öncesine dayanan bir trenimiz var. Bunun burada olması güzel. Hem İstanbul’a, hem Gebze’ye giden vatandaşlarımız için bütün illeri, ilçeleri görmek gezmek isteyen vatandaşlarıma hayırlı uğurlu olsun" dedi.
"Ada’ya ve Sakarya’ya hayırlı olsun" Tenin gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce de "Ada’ya ve Sakarya’ya hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın talimatı Ulaştırma Bakanımızın gayretleri Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğümüzün çok ciddi çalışmaları herkesin katkısıyla beklenen, özlenen Ada Treni adaya gelmiş oldu. İlk gün bana sorulmuştu 'Ada treni ne olacak?' diye. O gün ne demiştik 'Ada Treni Adamıza gelecek' dedik. Ama alttan ama üstten en uygun şartlar neyse yerine gelecek demiştik" diye konuştu.

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