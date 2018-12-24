- 7 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Pakistan Başbakanı Şerif’e destek gösterileri - Pakistan’da Navaz Şerif yanlıları sokağa döküldü



- Pakistan’da, Eski Başbakan Navaz Şerif’in yolsuzluk suçu ile 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karşı çıkan yüzlerce kişi sokağa döküldü. Pakistan yargısının Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i hakkında açılan yolsuzluk davaları sonucu 7 yıl hapis cezasına çarptırmasından sonra Şerif destekçisi yüzlerce kişi Karaçi kentinde sokaklara döküldü. Şerif’in resimlerinin olduğu pankartlar taşıyan vatandaşlar, yargının verdiği karara karşı sloganlar attı. Protestolarda zaman zaman yeni Başkan İmran Khan’ın uluslararası güçlere hizmet eden bir ajan olduğu yönünde atılan sloganlar dikkat çekti.

