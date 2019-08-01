Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
7 yaşındaki çocuk greyder altında kalarak hayatını kaybetti

7 yaşındaki çocuk greyder altında kalarak hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de greyder altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Cenaze Arabası Jandarma Cenaze Avcılık 


Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen Kayra Taş (7), greyderin altında kaldı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Eymen'in arkadaşı, koşarak köy merkezine gidip köylülere haber vermesinin ardından çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Greyder sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı