7 TL için kebapçıyı öldüren şahıs yakalandı Haberi

-Öldürülen Osman Dal'ın resmi

-Olay yeri ve kebap dükkanından görüntü

-Baba İbrahim Dal ile röportaj

-Zanlı A.K'nin resmi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te 7 TL para için kebapçı genci öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahinbey ilçesinde babası İbrahim Dal'a ait kebap ve döner salonunda çalışan 22 yaşındaki Osman Dal, 23 Haziran Cumartesi akşamı Mimarsinan Mahallesi 143 nolu sokağa sipariş götürmüş, siparişi teslim eden Osman Dal, iddiaya göre kebabın parasını vermek istemediği ileri sürülen A.K. ve arkadaşları ile tartışmaya başlamıştı, büyüyen kavgada Osman Dal bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Dal tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Şehitkamil devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 1 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Osman Dal, 24 Haziran Pazar günü yaşamını yitirdi. Dal'ın cenazesi yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından bir gün sonra Yeşilkent Mezarlığı'na defin edilmişti. Acılı baba İbrahim Dal, kebap siparişini teslim etmek için giden oğlunun, 7 TL'yi vermek istemeyen müşteri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü söylemişti. Zanlı yakalandı Olayın ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yaptığı incelemede şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Şehitkail İlçe Emniyet müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf etti Yakalan zanlı sorgusu için polis merkezine götürülürken, sorgusunda ise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şahıs, sorgu ve işlemlerin tamamlanmasının ardından "Kasten adam öldürme" suçuyla adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

