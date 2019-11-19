'7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri' ödülleri sahiplerini buldu - ANKARA Haberi
"7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar - Ge Merkezleri" ödülleri sahiplerini buldu - ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması - Bakan Varank'ın ödülleri sahiplerine sunmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar - Ge Merkezleri ödül törenine katıldı. (4)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım