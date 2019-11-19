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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
'7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri' ödülleri sahiplerini buldu - ANKARA Haberi

'7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri' ödülleri sahiplerini buldu - ANKARA Haberi

"7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar - Ge Merkezleri" ödülleri sahiplerini buldu - ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması - Bakan Varank'ın ödülleri sahiplerine sunmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar - Ge Merkezleri ödül törenine katıldı.
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Ödül Töreni 

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