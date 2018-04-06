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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
7 saniyede cep telefonu çalan hırsız kamerada

7 saniyede cep telefonu çalan hırsız kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Market Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu 

-Dükkan sahibi Zeynettin Batan'ın kamera açısından çıkması
-Şahsın içeri girmesi
-Masanın üzerindeki cep telefonunu alması
-Şahsın dükkandan koşarak çıkması

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir markette işletmecinin masadan ayrıldığını gören şahıs, 7 saniyede girip çıktığı iş yerinde masa üzerindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay, Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Zeynettin Batan’a ait market önüne gelen 45’li yaşlardaki bir şahıs, Batan’ın dükkanın arka tarafına geçtiğini fark etti. Fırsattan yararlanan şahıs, dükkana girerek Batan’ın masa üstünde bulunan cep telefonunu alıp, koşarak kaçtı. Bir süre sonra masanın başına gelen Batan, telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Batan, telefonunun çalındığını anladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın 7 saniyede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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