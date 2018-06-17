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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
7. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri - KIRKLARELİ

7. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri - KIRKLARELİ

- Final müsabakasından görüntüler - Ali Gürbüz'ün İsmail Koç'u yenmesi - Ödül töreni7. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri - Güreşlerde Ali Gürbüz, başpehlivan olduKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Kavaklı Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.Kavaklı korusunda yapılan organizasyona, yaklaşık 130 güreşçi katıldı.
Yarı final ve final müsabakalarında zaman zaman etkili olan sağanağa aldırış etmeyen başpehlivanlar, mücadelelerini sürdürdü.Finalde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazandı.Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, Trakya'nın güreşi çok sevdiğini söyledi.

Er meydanının güzel müsabakalara sahne olduğunu ifade eden Gürbüz, olumsuz hava koşullarına rağmen güreşleri izleyen seyircilere teşekkür etti.Organizasyon, dereceye giren güreşçilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Başpehlivan Güreş Pehlivanlı 

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