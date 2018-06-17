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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
7. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri - KIRKLARELİ

7. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri - KIRKLARELİ

- Güreşlerden genel görüntüler - Belediye Başkanı Gürel Koşdemir'in konuşması - Sağanak altında pehlivanların güreşmesi7. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri - Kavaklı Belediyesince düzenlenen güreşler başladıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Kavaklı Belediyesince düzenlenen 7. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı.
Kavaklı korusunda gerçekleştirilen organizasyonda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından müsabakalara geçildi.Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, mücadelelerden önce yaptığı konuşmada, yağlı güreşlerin ata sporu olduğunu söyledi.

Toplumların ancak kendi kültürlerine sahip çıktıkları müddetçe ayakta kalabildiğini aktaran Koşdemir, şunları kaydetti:"Bu bilince sahip olan bizler, kültürümüzün bu güzel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere güreşimizi sevdirme çabası içindeyiz. İnsanlar maddi varlıklarını kaybedip yeniden kazanabilir fakat kültür kaybedildi mi yerine farklı bir kültür geçer. Amacımız kültürümüze maddi ve manevi olarak sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmaktır. Güreş, Türk'ün gücünün mindere, harmana, çayıra yansıması demek. Güreşlerimizin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."Bu arada başaltı müsabakalarının yapıldığı sırada başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilenirken, pehlivanlar yağışa aldırış etmeden mücadelelerini sürdürdü.Organizasyona 130'a yakın güreşçi katılırken, başpehlivanlık güreşlerinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu 22 isim mücadele edecek.

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