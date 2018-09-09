7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı...Katliam gibi kaza güvenlik kamerasında İzle

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-Olay yerinden görüntüler



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Sakarya’nın Kocaali İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta Pazar günü, seyir halinde olan hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkmasının ardından takla atarak ters istikamette ilerlemekte olan motosiklet grubunun arasına dalması sonucunda meydana gelen kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yol üzerinde bulunan bir güvenlik kamerasına ait görüntülerde, ticari aracın kontrolünü kaybederek ters istikamete geçmesi ve motosiklet grubunun arasına daldığı anlar görülüyor. Kazanın ardından ortalığı büyük bir toz bulutunun kapladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıyor. Meydana gelen katliam gibi kazada 7 kişini hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü M.K. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından Kocaali Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

