Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı...Katliam gibi kaza güvenlik kamerasında İzle

7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı...Katliam gibi kaza güvenlik kamerasında İzle

-Güvenlik Kamerası-

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Katliam Direksiyon 

--Arşiv görüntü-
-Olay yerinden görüntüler

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Sakarya’nın Kocaali İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta Pazar günü, seyir halinde olan hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkmasının ardından takla atarak ters istikamette ilerlemekte olan motosiklet grubunun arasına dalması sonucunda meydana gelen kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yol üzerinde bulunan bir güvenlik kamerasına ait görüntülerde, ticari aracın kontrolünü kaybederek ters istikamete geçmesi ve motosiklet grubunun arasına daldığı anlar görülüyor. Kazanın ardından ortalığı büyük bir toz bulutunun kapladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıyor. Meydana gelen katliam gibi kazada 7 kişini hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü M.K. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından Kocaali Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı