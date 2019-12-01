7 kilometre yürüdüler 440 rakımda çöp topladılar Haberi

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( İSTANBUL )- Evlerinden çıkarılan öğrenciler teknoloji bağımlılığından kurtuluyor- Yürüyüş esnasında bazı gençler zor anlar yaşadı İSTANBUL



- Ataşehirli gençler doğa yürüyüşü kapsamında 7 kilometre yürüyerek 440 rakımlı Kayışdağ’ında çöp topladılar. Kayışdağı’na çıkan gençlerin yağıştan dolayı yürüyüşte düşerek zor anlar yaşaması kameralara yansıdı. Ataşehir Belediyesi ile Ata İzci Grubu’nun ortak çalışmasıyla yaklaşık 100 öğrenci çöp toplamak için Kayışdağı tepesine çıktılar. 7 kilometre süren yürüyüşe Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Hışman, Ekrem Köse ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren yürüşte Kayışdağı’n zirvesine gelen öğrenciler burada çöp topladılar. Ellerine çöp poşetlerini alan gençler zirvede yerde buldukları çöpleri toplayarak örnek bir davranış gösterdiler. Yağışlı ve soğuk havaya aldırmayan öğrenciler zirveden inerken düşerek zor anlar yaşaması kameralara yansıdı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, “Bugün hava yürüyüş için güzel. Katılımımızda güzel. Çocuklarımızı evlerden çıkarmak halkımızı burada yürütmek istedik. Budan sonra hafta bir 15 günde bir tekrarlayacağız yürüyüşümüzü. Yürürken de ormanımızın çevre temizliğini yapacağız. Çöplerimizi toplayarak ormanımızı temiz bırakacağız” dedi.

Yağışlı ve soğuk havaya rağmen Kayışdağı’nın tepesine çöp toplamaya çıkan gençler, doğayı herkesin korumalı, çevreyi temiz tutmalıyız” ifadelerini kullandılar”



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