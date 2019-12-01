Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
7 kilometre yürüdüler 440 rakımda çöp topladılar Haberi

7 kilometre yürüdüler 440 rakımda çöp topladılar Haberi

Yürüyüş

Çevre Temizliği Teknoloji Kamera Öğrenciler Bulduk 

-Öğrencileri düşmesi
-Röportajlar
-Kayışdağı
-Yağış
-Çöp toplama

( İSTANBUL )- Evlerinden çıkarılan öğrenciler teknoloji bağımlılığından kurtuluyor- Yürüyüş esnasında bazı gençler zor anlar yaşadı İSTANBUL

- Ataşehirli gençler doğa yürüyüşü kapsamında 7 kilometre yürüyerek 440 rakımlı Kayışdağ’ında çöp topladılar. Kayışdağı’na çıkan gençlerin yağıştan dolayı yürüyüşte düşerek zor anlar yaşaması kameralara yansıdı. Ataşehir Belediyesi ile Ata İzci Grubu’nun ortak çalışmasıyla yaklaşık 100 öğrenci çöp toplamak için Kayışdağı tepesine çıktılar. 7 kilometre süren yürüyüşe Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Hışman, Ekrem Köse ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Yaklaşık 3 saat süren yürüşte Kayışdağı’n zirvesine gelen öğrenciler burada çöp topladılar. Ellerine çöp poşetlerini alan gençler zirvede yerde buldukları çöpleri toplayarak örnek bir davranış gösterdiler. Yağışlı ve soğuk havaya aldırmayan öğrenciler zirveden inerken düşerek zor anlar yaşaması kameralara yansıdı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, “Bugün hava yürüyüş için güzel. Katılımımızda güzel. Çocuklarımızı evlerden çıkarmak halkımızı burada yürütmek istedik. Budan sonra hafta bir 15 günde bir tekrarlayacağız yürüyüşümüzü. Yürürken de ormanımızın çevre temizliğini yapacağız. Çöplerimizi toplayarak ormanımızı temiz bırakacağız” dedi.
Yağışlı ve soğuk havaya rağmen Kayışdağı’nın tepesine çöp toplamaya çıkan gençler, doğayı herkesin korumalı, çevreyi temiz tutmalıyız” ifadelerini kullandılar”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı