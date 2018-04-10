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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
7 kilogram eroin ele geçirildi - ÇANAKKALE

7 kilogram eroin ele geçirildi - ÇANAKKALE

- Yakalanan araçtan görüntü - Araçtaki gizli bölümden paketlerin çıkarılışı Çanakkale 'de 7 kilogram eroin ele geçirildi - Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilogram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bazı kişilerin Avrupa'dan Türkiye'ye gelip uyuşturucu madde satın alacağı ve Yunanistan'a götüreceği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.Ekipler, teknik takip sonucu şüphelilerin A.E. ve S.E. olduğunu belirledi.Şüphelilerin kullandıkları yabancı plakalı otomobili kent merkezinde durduran ekipler, yapılan aramada araca sonradan eklendiği tespit edilen gizli bölmelerde 13 paket halinde toplam 7 kilogram eroin ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Harekete Geç İstihbarat 

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