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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
7 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - AFYONKARAHİSAR

7 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - AFYONKARAHİSAR

- Hırsızlık şüphelilerinin emniyetten çıkarılması - Hırsızlık şüphelilerin araçlara bindirilmesi Afyonkarahisar 'da 7 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da 4 ev ile 3 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda Dumlupınar, Sahipata ve Veysel Karani mahallelerinde 4 ev ile 3 otomobilden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.Çalışma kapsamında hırsızlık yapılan adreslerle çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, şüpheliler U.K. (18), E. Y. (22), E.B. (20), A.E.Y. (18) ve O.K'yı (15) gözaltına aldı.Evlerden beyaz eşya, ziynet eşyaları ile otomobillerden akü ve cep telefonu çaldıkları ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik Kamerası Karahisar Beyaz Eşya Hırsız Cep Telefonu 

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