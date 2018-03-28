7. Havza Planlama ve Proje Eğitimi - ELAZIĞ

- Elazığ 'da 7. Havza Planlama ve Proje Eğitimi programına katılanlardan detay - Video gösterimi - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara'nın konuşması - Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer'in konuşması Elazığ 'da 7. Havza Planlama ve Proje Eğitimi - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Gözükara: - "2030 yılına kadar ormancılık sektöründe orman alanlarını 1 milyon hektar arttırma hedefi koyduk" - Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı Yüzer: - "Türkiye'de erozyonla taşınan toprak miktarını 168 milyon metreküpe indirdik"ELAZIĞ (AA) - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara, "2030 yılına kadar ormancılık sektöründe orman alanlarını 1 milyon hektar arttırma hedefi koyduk." dedi. Elazığ 'da bir otelde düzenlenen programda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 7. yapılan Havza Planlama ve Proje Eğitimi kapsamında ülkede çölleşme ve erozyonla mücadele için yürütülen entegre havza projeleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.Gözükara, programda yaptığı konuşmada, ülkede çölleşmeyle mücadele ve arazi tahribatının dengelenmesi noktasında ilgili bakanlıklar ile önemli projeler yürüttüklerini belirtti. Verimli arazilerin tahrip olması, çölleşme, kuraklık ve iklim değişikliklerinin ülkelerin sürdürülebilir kalkınması ve istikrarı önünde önemli bir engel olarak durduğuna işaret eden Gözükara, bunun önüne geçebilmek için ülkelerin küresel hedefler ortaya koyduğunu kaydetti. Türkiye'nin arazi tahribatının dengelenmesine yönelik hedeflerini ortaya koyan ve eylem planını hazırlayan ilk ülke olduğunu vurgulayan Gözükara, 2017 yılında bu eylem planını hazırladıklarını, Birleşmiş Milletlere gönderdiklerini, planın diğer ülkelere de örnek olarak sunulduğunu bildirdi.Sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak değil Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimlerle birlikte bir eylem planı ve rapor hazırladıklarını ifade eden Gözükara, eylem planı ile ortaya konulan projelerin uygulamadaki yeterliliği, havzadaki değişimler ve buna bağlı yeni projelerinin geliştirilmesi için izleme ve değerlendirme sistemlerini kurduklarını dile getirdi. - "Orman varlığımızı yüzde 30'a çıkaracağız"Arazi veri toplama sistemi, toprak bilgi sistemi, laboratuvar kaydı gibi sistemleri hayata geçirdiklerini bildiren Gözükara, şöyle devam etti:"Hazırladığımız eylem planı ile 2030 yılına kadar ormancılık sektöründe orman alanlarını 1 milyon hektar arttırma hedefi koyduk. Ülkemizin orman varlığı oranını yüzde 30'a çıkarma hedefindeyiz. 750 bin hektar bozulmuş mera alanının ıslahını öngördük. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu bir değer. Artı 2 milyon hektar tarım alanının ıslahı öngörüldü ve sulamaya açılması planlanmakta. 2030 hedeflerimizin yeniden revize edilmesi ve raporların yenilenmesi anlamında da faaliyetler yürütmekteyiz." - 1,2 milyon hektar alanda çalışma yapılacakOrman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer ise çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında ülkede bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını ve 2023 yılına kadar 1,2 milyon hektar alanda çalışma yapacaklarını vurguladı.Ağaçlandırma çalışmalarını yaparken mera alanlarının korunmasına da dikkat ettiklerini aktaran Yüzer, "Türkiye'de erozyonla taşınan toprak miktarını 168 milyon metreküpe indirdik. 2019 hedefimiz 140 milyon metreküp ve 2023'de 130 milyon metreküpe indireceğiz." diye konuştu. Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Fahrettin Ay da entegre havza projeleri ile amaçlarının insana en iyi hizmeti götürmek ve insanların elindeki topraklardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Kentte 3 gün boyunca devam edecek olan eğitim programına, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, kurum ve kuruluş yetkilileri ile akademisyenler katıldı.