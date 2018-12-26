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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
7 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar - KAHRAMANMARAŞ

7 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar - KAHRAMANMARAŞ

- Pazarcık Devlet Hastanesinden detay - Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi servisinden detay - Bebeğin bulunduğu camiden detay7 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılarKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde, cami avlusunda 7 günlük kız bebek bulundu.Çamlıtepe Camisi'nin avlusundaki, Kur'an kursu eğitiminin verildiği yerde, battaniyeye sarılı vaziyette bir bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.112 Acil Servis ekiplerince, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.Tedavi altına alınan kız bebeğin, 7 gün önce dünyaya geldiği belirtildi.Polis ekipleri, bebeği camiye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

İlk Müdahale Bebek Polis Sağlık Ekipleri Irak 

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