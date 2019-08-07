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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
7 dakika ile hayat kurtarmıştı, ödüllendirildi Haberi

7 dakika ile hayat kurtarmıştı, ödüllendirildi Haberi

otobüs içi kamera (arşiv)

Ödül Töreni Toplu Taşıma Halk Otobüsü Farkındalık Otobüs Şoförü 

-ödül töreni
-başkan açıklama
-detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta seyir halinde iken kalp krizi geçiren vatandaşı 7 dakika gibi kısa bir sürede hastaneye yetiştiren özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından ödüllendirdi. Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü Mustafa Aksoy, 5 Ağustos günü yolcularla araçta seyir halindeyken bir yolcunun fenalaşarak yere düştüğünü fark etti. Kalp krizi geçiren yolcuyu fark eden Karasoy, güzergahından çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirmişti. Kalp krizi geçiren vatandaşın hayata tutunması için elinden gelen tüm gayreti göstererek 7 dakikada hastaneye yetiştiren otobüs şoförünü Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, makamında ağırladı. Olay hakkında Karasoy’dan bilgi alan Başkan Bilgin, yaptığı duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederek Mustafa Karasoy’u ödüllendirdi. Otobüs şoförünü yaptığı davranıştan dolayı tebrik eden Başkan Bilgin, “İnsani bir görev. Hepimizin yapması gereken bir davranış. Mustafa Kardeşimizi Kutluyorum. Vatandaş memnuniyetini sağlayan, farkındalık oluşturan, bu tip insani davranışları yapan arkadaşlarımızı her zaman ödüllendiriyoruz. İyi iş yapmanın esas yöntemi ödüllendirmektir. Temel hedefimiz inşallah çok kısa bir süreçte var olan şikayetleri ortadan kaldırmak ve Sivas’taki toplu taşımayı en kaliteli hizmet verecek şekle getirmek” dedi.

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