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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- 7 bin kişilik gemide Korona virüsü şüphesi

- 7 bin kişilik gemide Korona virüsü şüphesi

Gemiden detay

( ROMA ) ROMA

Karantina Semptom İtalya Şili Yüksek Ateş 


- İtalya’da çalışanları ile birlikte 7 bin kişinin bulunduğu cruise gemisinde Çinli çiftte korona virüsü semptomlarının görülmesinin ardından gemi karantina altına alındı. İtalya’da Civitavecchia kentine demirleyen 7 bin kişilik cruise gemisinde Korona alarmı verildi.
Çinli çiftte Korona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı. Çinli çiftte, Korona virüsünün semptomlarından biri olan yüksek ateşin görülmesi sonucu, çalışanlarla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiye sağlık görevlileri sevk edildi. Çinli çift, diğer yolculardan ayrı bir odaya alındı. Gemide test sonuçları beklenirken, diğer yolcuların da gemiden ayrılması yasaklandı.
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