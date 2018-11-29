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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
7 aylık bebek askeri helikopterle hastaneye nakledildi

7 aylık bebek askeri helikopterle hastaneye nakledildi

bebeğin bir görevli tarafından helikoptere bindirilmesi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Hastane Askeri Helikopter Hava Muhalefeti Helikopter Muhalefet 


- Çanakkale'de hava muhalefetinden dolayı 7 aylık bebek Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterle hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Gökçeada Devlet Hastanesi'nde akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören 7 aylık Zehra Gülsün'ün Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
Bölgedeki kötü hava şartları sebebiyle Deniz Kuvvetleri'nden yardım istendi. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter Gülsün bebek için havalandı. Gülsün bebek, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebek, yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor.
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