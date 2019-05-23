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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Türkiye yolunda - BUENOS AIRES

69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Türkiye yolunda - BUENOS AIRES

- Raşel Kazes'den havaalanında detay - Raşel Kazes'in konuşması69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Türkiye yolunda - Raşel Kazes: - "Ben kendimi Türk hissettiğim yerlere gitmek istiyorum" - "Şu an çok heyecanlıyım, çok telaşlıyım. Uçağa binmeden önce uçuyormuş gibi hissediyorum. Türkiye'ye gitmek, her şey bana bir hayal gibi geliyor. Uzun yıllar süren bir hayal"BUENOS AIRES (AA) - Yaklaşık 70 yıl önce Türkiye'den Arjantin'e göç eden ve o günden bu yana vatan hasreti çeken Raşel Kazes, "Ben kendimi Türk hissettiğim yerlere gitmek istiyorum. Oraları tekrar görmek istiyorum, okuduğum okulu, Gelibolu’da evlendiğim yeri, hepsini görmek istiyorum." dedi.
Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yollarının iş birliğiyle 69 yıl sonra doğup büyüdüğü toprakları ziyaret etme fırsatı bulan Kazes, kızı Silvia ile akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşacak.Uçağa binmeden önce AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kazes, duygularını, "Şu an çok heyecanlıyım, çok telaşlıyım. Uçağa binmeden önce uçuyormuş gibi hissediyorum. Türkiye'ye gitmek, her şey bana bir hayal gibi geliyor. Uzun yıllar süren bir hayal… Çok uzun zamandır gitmemiş olmama rağmen, birçok şeyi hatırlıyorum." sözleriyle ifade etti.
Raşel Kazes, daha önce akrabalarının kendisini Arjantin'de ziyaret ettiğini hatırlatarak, "İstanbul'da, İzmir'de, Gelibolu'da kalacağız. Ben kendimi Türk hissettiğim yerlere gitmek istiyorum. Oraları tekrar görmek istiyorum, okuduğum okulu, Gelibolu’da evlendiğim yeri, hatta kaymakamlığı, hepsini görmek istiyorum." dedi.
Kendisini ziyaret etmek için iki torununun Türkiye'ye geleceğini belirten Kazes, "Türkiye’de yaprak sarma, döner, simit yiyeceğim ki simit çok hoşuma gidiyor. Kızım bir kere bana simit getirmişti. Ama öncelikle orada bulunmak istiyorum, yemek daha sonra geliyor. Türkiye'yi çok özledim." ifadelerini kullandı.Kazes, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın ve büyükelçilik çalışanlarının kendisine çok yardım ettiğini, bu yüzden onlara minnettar olduğunu sözlerine ekledi.Kökeni, İspanya'dan Osmanlı topraklarına göçen Sefarad Yahudilerine dayanan 85 yaşındaki Kazes, 16 yaşındayken eşiyle Arjantin'e göç ettiğinden bu yana Türkiye'yi ziyaret edemedi. 69 yıldır Arjantin'de yaşayan fakat kendi isteğiyle Arjantin kimliği de almayan Kazes'in en büyük hayali Türkiye'ye Türk pasaportuyla gitmekti.

Muhabir Çağa İspanya Yaprak Sarma 

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