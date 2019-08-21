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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
69 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandı

69 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandı

Şüphelinin hastanede giriş çıkış görüntüleri

( AKSARAY ) AKSARAY

Hastane Akalan Hapis Cezası Suç Örgütü Nitelik 


- Aksaray’da suç örgütü kurmak, suç örgütünü yönetmek, suç örgütü kapsamında suç işlemek, nitelikli yağma suçlarından hakkında kesinleşmiş 69 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon, gece yarısı Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da suç örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütü kapsamında çeşitli olaylara karışmak, adam kaldırmak, kişiyi hürriyetinden alıkoymak, nitelikli yağma ve zorla para almak gibi olaylardan aranan ve hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesince kesinleşmiş 69 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Ünal Akbulut (49) polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. (YC-FM-
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