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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
69 düzensiz göçmen yakalandı - DİYARBAKIR İzle

69 düzensiz göçmen yakalandı - DİYARBAKIR İzle

- Araçtaki düzensiz göçmenler - Ekiplerin göçmenleri araçtan indirmesi Diyarbakır 'da 69 düzensiz göçmen yakalandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Kayapınar ilçesinde 69 düzensiz göçmen yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kayapınar ilçesinin Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki uygulama noktasında 8 Kasım'da gerçekleştirilen çalışmada Pirinçlik Mahallesinden Diyarbakır - Şanlıurfa kara yoluna bağlanan yolda iki aracın farları söndürerek peş peşe geldiğinin görülmesi üzerine devriye ekipleri söz konusu bölgeye sevk edildi.Ekiplerin uyarılarına rağmen tarla yoluna sürülen araçlar takip sonucu durduruldu.İki araçta 44'ü Afganistan, 14'ü Bangladeş, 9'u Pakistan, 1'i Myanmar, 1'i de Filistin uyruklu 69 düzensiz göçmen tespit edildi.Düzensiz göçmenlerin İran'dan Van'a geldiği, Tatvan ilçesi üzerinden İstanbul'a gitmeye çalıştıkları belirlendi.Şoförlerin her bir düzensiz göçmenden 800 ila bin 200 dolar aldığı, yakalanacaklarını anlayınca da araçtan kaçarak uzaklaştıkları tespit edildi.​Şüphelilerin kaçtıkları istikamette yapılan kontrollerde, tarla içerisinde kayalıkların arkasına gizlendiği görülen M.S.A. yakalandı.Yapılan kontrolde izine rastlanılmayan diğer şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Olayla ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli olarak adli ve idari işlemlere başlanıldı.

Kayalı İran Kimlik Tespiti Akalan Dolar 

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