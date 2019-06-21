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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
69 adrese eş zamanlı operasyon - KAYSERİ

69 adrese eş zamanlı operasyon - KAYSERİ

- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi - Zanlıların adliyeye sevki Kayseri 'de 69 adrese eş zamanlı operasyon - Çeşitli suçlardan arananlara yönelik 69 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüpheli yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik 69 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanmasına yönelik 69 adrese, eş zamanlı operasyon başlatıldı.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve özel harekatın da destek verdiği operasyona 167 polis katıldı.
Operasyonda, 52 şüpheli gözaltına alındı, firari 17 kişinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Gözaltına alınanların arasında "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin de olduğu öğrenildi.

Polis Akalan Hapis Cezası Trol 

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