68 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasında

-Camı kırılan araçtan detay



( BURSA -HD)- Şehrin göbeğinde güpegündüz aracın camını kırıp 68 bin doları çaldılar BURSA



- Bursa'da hırsızların park halindeki otomobilin camını kırıp 68 bin dolar parayı alıp kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay merkez Osmangazi ilçesinde saat 15.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre finans işleri ile uğraşan Melih S.(38), bankadan çektiği 68 bin dolar ile aracına binip ayrıldı. Yolda çektiği paranın makbuzunu unuttuğunu farkına varan Melih S. 68 bin doları arabada bırakıp tekrar bankaya gitti. Bu sırada aracını park ettiği yerin çevresinde üç kişi aracı gözetlemeye başladı.

Şüphelilerden biri yerde bulunan parke taşı alarak arabaya yaklaştı. Diğer iki şüpheli etrafında durup gizlemeye çalıştı. Bu esnada kimliği belirlenemeyen şüpheli elindeki taşla otomobilin camını kırıp içerisinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak kaçtı. Diğer iki arkadaşı da ters yöne doğru koşarak gözlerden kayboldu. Aracın sahibi Melih S. aracın başına geldiğinde para dolu çantanın çalındığını görünce şoke oldu. Çevredeki vatandaşların polise yaptığı ihbar sonucu çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis güvenlik kameralarından teşhis ettiği şüphelileri her yerde aramaya başladı.



