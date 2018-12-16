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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
670 yıllık cami restore edilmeyi bekliyor İzle

670 yıllık cami restore edilmeyi bekliyor İzle

MUHTAR İLE RÖPORTAJ

Karya Padişah Esence 

-CAMİDEN DETAYLAR

( SAKARYA -ÖZEL)- Büyükesence Mahalle Muhtarı İlhan Uslu: "Camiyi görmeye gelen çok kişi oluyor her gelen bu cami yapılsın diyorlar" SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan ve 670 yıllık olduğu değerlendirilen Cumaaltı tarihi cami restore edilmeyi bekliyor. Büyükesence Mahalle Muhtarı İlhan Uslu, "Camiyi görmeye gelen çok kişi oluyor her gelen bu cami yapılsın diyorlar" dedi.
Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi sınırları içinde bulunan 1325 yılında Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi döneminde yaptırıldığı değerlendirilen Cumaaltı Cami, 670 yıldır ayakta kalmayı başardı. Zamanla duvarları yıkılan cami 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. Uzun yıllar 3 köyün camisi olan Cumaaltı Camisinde defineciler altın arayarak camiyi tahrip ettiği de biliniyor. Vatandaşlar caminin en kısa sürede restore edilmesini istiyor. "Sakarya’da böyle yaşıt 2 yada 3 tane var" Büyükesence Mahalle Muhtarı İlhan Uslu caminin restore edilmesini isteyerek, "Camimiz takriben 670 yıllık olduğu söyleniyor. Cumaaltı mevkisi olarak biliniyor burası. Üniversiteden geldiler onların yaptığı araştırmalara göre670 yıllık olduğu söylendi. Caminin yapıldıktan sonraki şekli, modeli ne tür özellikleri vardı bunları gösteren bir fotoğrafı yok. Cami için gelenler eski görüntüsü olsaydı ona benzetirdik diye söylemişlerdi. Terkedilmiş. Yakışmıyor çok eski tarihli bir cami. Biz yetkililerden rica ediyoruz. Eskiden Cuma namazları burada kılınırdı. Bu civarda bulunan 3 köy namaz kılmak için buraya geliyormuş. Her mahalleye cami yapılınca, herkes ayrılınca eskidi kullanılır halde değil. Bu camimizin restore edilmesini hepimiz istiyoruz. Camiyi görmeye gelen çok kişi oluyor her gelen bu cami yapılsın diyorlar. Bir şeyler var ama restore başlanmış değil. Sakarya’da böyle yaşıt 2 ya da 3 tane var" dedi.

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