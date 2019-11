67 yaşında torunuyla birlikte tenise başladı

-Durdu Lale ve torunu Toprak’ın tenis oynamaları

– Mersin’de 67 yaşındaki Durdu Lale, 9 yaşındaki torunuyla birlikte tenise başladı.

Torunuyla beraber Toroslar Belediyesinin açtığı tenis kursuna katılan Durdu teyze, “67 yaşındayım. Yaşlı olmak hiçbir şeye engel değil. Spor sağlıktır, insanı dinç tutar” dedi.

Mersinli Yörük Durdu Lale, yaş almanın hiçbir şey olmadığını, 67 yaşında tenise başlayarak kanıtladı. Mersin‘in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Durdu Lale, Toroslar Belediyesinin açtığı tenis kursunda, 9 yaşındaki torunu Toprak ile birlikte tenis öğreniyor. Durdu teyze, tenis hocasının yönlendirmeleriyle eline aldığı raketle torunuyla birlikte tenis oynuyor.“Tenis oynayacağım diye ısrar ettim”Gününü tenis oynayarak geçiren ve torunuyla tenis oynamayı 'dünyalara bedel' olarak tanımlayan Durdu Lale, tenise nasıl başladığını şöyle anlattı:“Ben buraya geldim, tenis hocamı gördüm. Hocamdan rica ettim, ‘Hocam ben oynayabilir miyim’ dedim. ‘Hocam ben oynayacağım’ diyerek ısrar ettim. O da ‘gel oynayalım’ dedi ve oynamamı beğendi.”“Yaşlılığın hiçbir sınırı yok”Yaşlılığın hiçbir şeye engel olmadığını söyleyen Durdu teyze, “Ben Yörüğüm, sıcakkanlı bir kadınım. Elimden gelmeyen hiçbir şey yoktur. Yaşlılığın hiçbir sınırı yoktur. Spor sağlıktır, insanı dinç tutar. Ben sporun her dalını seviyorum. Çok mutlu bir şekilde spor yapıyoruz. 67 yaşındayım, torunum da 9 yaşında. Torunumla birlikte geliyoruz. Torunum da oynuyor, torunumu da yetiştireceğiz. İnşallah beni de yarışmalara katarsınız. İnşallah yarışmalara girip başarılı olabilirim. Hülya Avşar’ı rakip olarak görmek istiyorum. Onunla beraber oynamak istiyorum” diye konuştu.

Durdu Lale, spora verdiği destekten dolayı da Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.Durdu teyzenin torunu Toprak ise, “Anneannemle beraber geliyoruz. Tenis öğreniyoruz. Anneannem benim en büyük destekçim” dedi.

Toroslar Belediyesi Tenis Antrenörü Atilla Bozkurt da, “Durdu teyze torunu ile birlikte belediyemiz 3 Ocak Spor Kompleksinde verdiğimiz derslere hiç aksatmadan katılıyor. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Burada öğrencilerimizle birlikte bir aile olduk. Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği yarışmalara katılıyoruz. Kupalar, madalyalar kazandık. Bu başarılar bizler için motivasyon oluyor. Herkes spor yapabilir. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a bize sağladığı bu imkan ve destek için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz: “Toroslar’da spor yapmayan kalmasın istiyoruz”Konuya ilişkin açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini söyledi.



Yılmaz, “7’den 70’e herkese tenis öğretmek amacıyla yola çıktık. 67 yaşındaki Durdu teyzemizin de tenis derslerine katıldığını öğrenince kendisiyle gurur duyduk. Spor sağlıklı yaşamın en önemli koşullarından biri. Biz de çocuk, genç, yaşlı herkesi sporla buluşturmak istiyoruz. İlçemizde spor adına ciddi adımlar attık. Kulüplerimizde yetişen sporcularımız, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarılar elde ederek bizlere övünç kaynağı oluyor. Bunların yanında da her yaştan vatandaşımızın spora ilgi duyması bizleri gerçekten mutlu ediyor. Spor yapmak isteyen herkesin destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.





