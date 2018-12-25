65 yıllık fotoğraf hayatı Cumhurbaşkanlığı ödülü ile taçlandırıldı İzle

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( İSTANBUL )- Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar İHA'ya konuştu- ''Türkiye'yi en iyi yönleriyle yurtdışında tanıtan fotoğrafları çekiyorum'' İSTANBUL



- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Fotoğraf Sanatçısı İzzat Keribar, ''Cumhurbaşkanımız soru sordu, ''Siz daha çok ne tür fotoğraf çekiyorsunuz?''. Bende kendilerine dedim ki, Türkiye'yi en iyi yönleriyle yurtdışında tanıtan fotoğrafları çekiyorum dedim. O da çok sevindi, gülümsedi'' dedi.

Türkiye'nin başarılı fotoğraf sanatçılarından İzzet Keribar, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sanat/fotoğraf alanında ödüle layık görüldü.

Fotoğraf Sanatçısı Keribar, ödülü alırken Cumhurbaşkanı ile olan diyaloğu ve çektiği fotoğraf türleri hakkında bilgiler verirken, fotoğrafa başlayan gençlere de tavsiyeler bulundu. ''Bu ödül, fotoğraf sanatçısının hayatında alabileceği en büyük ödül'' Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün, bir fotoğraf sanatçısının hayatında alabileceği en büyük ödül olduğunu ifade eden İzzet Keribar, ''Bu ödülü alabileceğimi düşleyemezdim, bu durum hayatta bir kez oluyor. Bazen hala rüya mı? görüyorum diye kendi kendimi cimcikliyorum. Ama bu gerçek. Muhtemelen 65 yıllık bir fotoğraf serüvenimin sonucu demek gerekiyor. Benden sonra gelen gençlik, tahmin ediyorum ki daha güzel işler yapacak. Bu ödülü mutlaka başkasına layık görecekler'' dedi.

''Türkiye'yi en iyi yönleriyle yurtdışında tanıtan fotoğrafları çekiyorum'' Davet edilme süreci ve Cumhurbaşkanı ile arasında olan diyalog anlatan Keribar, ''Ödül töreninden yaklaşık 15 gün önce Seçici Kurul'dan İskender Pala, beni aradı, kendini tanıttı, ''Cumhurbaşkanlığından arıyorum, size Cumhurbaşkanımızın mesajı var. Bu sene Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde fotoğraf dalında sizi ödüle layık gördüler'' dedi.

Demek ki seçici kurul bir liste getirdi. Cumhurbaşkanı ile seçici kurul bir arada bu ödül almama karar vermiş. Haberi bu şekilde aldım. Ödül töreninde 65 yıllık serüvenimi kısaca anlattıktan sonra Cumhurbaşkanımız bir soru sordu, ''Siz daha çok ne tür fotoğraf çekiyorsunuz?'' dedi.

Bende kendilere dedim ki, Türkiye'yi en iyi yönleriyle yurtdışında tanıtan fotoğrafları çekiyorum dedim. O da çok sevindi, gülümsedi. Bu diyalog birçok gazetede çıktı. Cumhurbaşkanımızın bu cevabı benimsediğini, beğendiğini şahit oldular'' şeklinde konuştu.

''Gezi fotoğraflarımın yüzde 50'sini Türkiye'de çekiyorum, yüzde 50'si yurtdışında çekiyorum'' En çok sevdiği fotoğrafların Türkiye'yi tanıtan fotoğraflar olduğunu belirten Keribar, ''O günde Cumhurbaşkanımıza bunu söylemiştim. Sadece bu fotoğraflar değil, gezi fotoğraflarım ve profesyonel işlerim var. Gezi fotoğraflarımın yüzde 50'sini Türkiye'de çekiyorum, yüzde 50'si yurtdışında çekiyorum. Çok gezen birisiyim. Yıllardan beri 60-70 ülke gezdim. Eski İstanbul fotoğraflarım var. İstanbul'u anlatan siyah-beyaz fotoğraflarımız var. Aynı zamanda Anadolu'yu anlatan fotoğraflarımız var. Profesyonel işlerimiz var, daha çok mimari ağırlıklı. AVM ve otel fotoğraflarımızda çalışmalarımızda yer alıyor. Bunun dışında birde sanat fotoğraflarımız var, kendinize göre fotoğrafik değeri olan fotoğraflardır. Gezi fotoğrafını aşıp içinde sanat değeri olan fotoğraflarla sergiler açıyoruz. Günümüzde fotoğrafın çok değiştiğine inanıyorum. Birçok sergimde yeni trendleri denedim. Son yıllarda 3-4 sergi yaptım. Müzeler, kolaj sergim oldu ardından bu tarz kitabım oldu. Yeni şeyler denemeye çalışıyorum. Bu demek değil ki, yine eski tarza fotoğraf çekmiyorum. Yine eski tarda fotoğraf çekiyoruz. Çünkü fotoğrafı o şekilde öğrendik. Fotoğrafın tadına ancak o şekilde varabiliyoruz'' diye konuştu.

''Şimdiki gençler her şeyin hızlı olmasını istiyor'' Fotoğrafa başlayan gençlere tavsiyelerde bulunan Keribar, ''Diğer fotoğrafçıların fotoğraflarını inceleyerek ve onlardan yardım isteyerek bu işe girişmelilerdir. Şuna inanıyorum: Hiçbir şeyde kısa zamanda bir neticeye varmak mümkün değil. Bu ödülü alamam 65 yılımı aldı. Şimdiki gençler her şeyin hızlı olmasını istiyor. Aman fotoğrafı hemen bırakmasınlar. Fotoğraf, hayattaki en iyi dostları olacaktır. Hem hayatları renkli olacak hem zamanlarını geçirecekler hem gezecekler hem kendilerini tanıtacaklar hem de bu mutluluğu birileriyle paylaşacaklar. Sadece fotoğraf çekmek yetmiyor, ışığı, makinelerini tanımaları gerekiyor. Neyin fotoğraf olabileceğini konusunda zamanla bilgileri oluşması lazım'' açıklamasında bulundu. Keribar, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bu büyük ödülü kazandığım için Cumhurbaşkanımıza, seçici kurula, fotoğraf dostlarıma, yardımcılarıma, eşime, merhum olan ağabeyime bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların yardımı olmadan ben buraya gelmezdim''.

