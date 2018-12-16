- 65 yaşındaki terzi, 'Askıda Kıyafet'le ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor - 65 yaşındaki bir terzi, hem kendindeki, hemde vatandaşın getirdiği ve kendisinin tamiratını yaptığı kıyafetleri ‘Askıda Kıyafet’ kampanyasıyla 7 yıldır ihtiyaç... İzle

-Terzinin askıda kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine vermesi

-Askıdaki kıyafetler

-Terzi Yaman ile röportaj



( ELAZIĞ ) 65 yaşındaki terzi, "Askıda Kıyafet"le ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor- 65 yaşındaki bir terzi, hem kendindeki, hem de vatandaşın getirdiği ve kendisinin tamiratını yaptığı kıyafetleri ‘Askıda Kıyafet’ kampanyasıyla 7 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor ELAZIĞ



- Elazığ’da 65 yaşındaki bir terzi, hem kendindeki, hem de vatandaşın getirdiği ve kendisinin tamiratını yaptığı kıyafetleri ‘Askıda Kıyafet’ kampanyasıyla 7 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Merkeze bağlı Yeni Mahallede 30 yıldır terzilik yapan Bedri Yaman, (65) 7 yıl önce elinde kalan ve satılamayan kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya karar verdi. Bunun üzerine Yaman, dükkanının önüne kıyafetleri asmaya başladı.

Diğer vatandaşlardan da destek alan Yaman hem kendi elindeki hem de diğer vatandaşlardan gelen kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Vatandaşların getirdiği kıyafetlerin söküklerini dikip, tamiratını da yapan Yaman, yaz kış demeden 7 yıldır ihtiyaç sahipleri ile vatandaşların arasında Elazığ'ki "Hayır Çarşısı" gibi köprü oluyor. Terzilik yaptığını belirten Bedri Yaman, “Bir kısım satılmayan ürünler vardı ve çok ucuza gidiyordu. Paraya çevirmek yerine ihtiyaç sahiplerine vermeye kararı verdim. Tezgaha koyduk. İhtiyaç sahipleri görüp alıyorlar. Her türden ihtiyacı olan insan gelip alabiliyor. Bizim istediğimiz insanlara faydalı olmaktır” dedi.

Sosyal sorumluluğu 7 yıldır devam ettirmeye çalıştığını ifade eden Yaman, “Amacımız devamlılıktır. Sadece 1 aylık, günlük veya haftalık değil. Yaz , kış devamlı ihtiyaç sahibi aileler buradan alabilirler. Bu ürünler sadece bizim değil. Vatandaşlarda kendileri giyemedikleri, buraya asıyorlar. Biz kimseden getirin de demiyoruz. Onlar kendileri getiriyor"diye bilgi verdi. Vatandaşların getirdiği ürünleri tek tek seçtiğini ve söküğü olanları da terzi olması nedeniyle diktiğini anımsatan Yaman, ardından askıya koyarak bir ihtiyaç sahibine ulaşmasına yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.



