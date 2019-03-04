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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
65 yaşındaki dede, kızak yaparak geçimini sağlıyor

65 yaşındaki dede, kızak yaparak geçimini sağlıyor

Kuru ağaçların kızağa dönüştürülmesi

-Ağaçların işlenmesi
-Ağaçların balta ile oyulması
-Genel detaylar
-Usta Musa Korkmaz Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta yaşayan 65 yaşındaki ağaç ustası, dağdan topladığı kuru odunlarla kızak yaparak geçimini sağlıyor. Kale Mahallesi’ndeki toprak evinde ağaç ürünleri üreterek geçimini sağlayan 65 yaşındaki Musa Korkmaz, kurumuş ağaçları değerlendirerek kızak, kürsü ve balta sapı üretiyor. Dedesinin usta olduğunu dile getiren Korkmaz, “Köyde oturuyorum. Dedem ustaydı. Bende bu mesleği ondan öğrendim. Kızak, kürsü, satır sapı yapıyorum. 65 yaşındayım. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Dedemden sonra bende bu mesleği sürdürdüm. Kurumuş ağaçları ormandan toplayıp getiriyorum ve kızak yapıyorum. 2 günde bir kızak yapabiliyorum. Kızak fiyatı 500-600 TL arası değişiyor. Kızaklarla genelde çeper, saman, ot taşıyorlar. Geçim kaynağımı kış aylarında kızak yaparak sağlıyorum” dedi.

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