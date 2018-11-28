65 yaşında önce okuma-yazma ve dikiş öğrendi

-Kreşteki çocukları ziyaret etmesi

-Açıklamaları

-Kurslara katılan Semra Ayıklar (65) adlı kadının açıklamaları



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Çorlu’da kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kadınlara çeşitli alanlarda kurslar düzenleyerek meslek öğrenmelerini sağlıyor. SODAM’a ilk olarak okuma yazma kursu için gelen 65 yaşındaki yaşlı kadın, şimdi dikiş kursunda torunları için çeyizlik dikiyor. Çorlu’da Silahtarağa Mahallesi’nde yer alan SODAM Merkezi’ni ziyaret eden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı hem görevlilerle hem de kurslara katılan vatandaşlarla görüşerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Tadilatı yeni yapılan merkez ile ilgili olarak İlk başlangıçta bazı tereddütlerinin olduğunu aktaran Kaymakam Sarılı, “SODAM’a acaba katılım olacak mı, katılım olsa devam edecek mi diye bazı tereddütlerimiz vardı. Fakat zaman geçtikçe gördük ki, vatandaşımız ciddi bir katılımı var. SODAM Trakya bölgesinde toplam 8 tane var. Bunlardan bir tanesi de bizde. Burada toplam 66 tür kurs verdik. Yani halk eğitimi merkezimizdeki kurslar neyse burada da o kursları vermeye çalıştık. 465 civarında belge verdik. Bugün burada kuaförlük öğrencilerimiz, dikiş nakış öğrencilerimiz, çocuk gelişimi öğrencilerimiz var. Onları ziyaret ettim. Bu hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade ettiler. Ben de onlara dedim ki siz burada olduğunuz müddetçe bu SODAM burada hizmet vermeye devam edecek. Katılıma özen gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Buradan belge aldıklarında işe girmeleri daha kolay olacak” diye konuştu.

Kuaförlükten okuma yazmaya, çocuk gelişiminden dikiş nakış kurslarına kadar ev hanımlarına yönelik meslek edindirici kursların yer aldığı SODAM bünyesinde çocuklar için bir de kreş yer alıyor. Çorlu SODAM kurslarına okuma yazma öğrenmek için başlayan şimdilerde ise dikiş nakış kursunda makine dikişi yapmaya başlayan Semra Ayıklar (65), “Okuma yazma kursuna katıldım. Şimdi de dikiş kursuna geliyorum. Açıldığından beri buradayım. Burası bana evim gibi geliyor. Evde hiçbir şey yapmadan duracağıma buraya geliyorum” dedi.

“Kendimle gurur duydum” Burada her şeyi öğrendim diyen Ayıklar, “Dikiş öğrendim. Pike takımı diktim, giyimler diktim. Nevresim takımı diktim. Benim 14 tane torunum var. Geçen torunlarımdan birini evlendirdik. Çeyizini sererken bir baktım benim diktiğim pike takımı. Bunu ben mi dikmiştim dedim. Evet babaanne sen dikmiştin dedi.

Bir de ona seccade koymak için Kuran’lık dikmiştim. Onları görünce kendimle gurur duydum. Burasını evimiz gibi biliyoruz. Geliyoruz, memnunuz. Arkadaşlarımız çok iyi. Hocalarımız çok iyi hiç birinden kötülük görmedik. Burada kim bizimle ilgileniyorsa hepsinden Allah razı olsun. Bu yaştan sonra önce okuma öğrendim sonra da Kur’an okumasını öğrendim, çok çalıştım. Bunlara, böyle şeylere imreniyordum. Allah razı olsun burası açıldı. Çok güzel bir şey. Elim, ayağım tuttukça geleceğim buraya. Hastalanmadığım sürece geleceğim” diye konuştu.

(SŞ-

