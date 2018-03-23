65 yaşında ilk kez sinemaya geldiler Haberi

-Yaşlılarla özel olarak ilgilenilmesi

-Genel ve detaylar



( MUĞLA -HD) MUĞLA



- Bodrum Belediyesi tarafından Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan ziyaretlerin ardından 65 yaş üstü vatandaşlara özel film gösterimi gerçekleştirildi.

65 yaşından sonra ilk kez sinemaya gelen yaşlılar Bodrum Belediyesi ve özel bir firmanın jesti karşısında mutlu bir gün yaşadılar. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler film gösterimi ile devam etti. Bodrum’daki bir sinema firmasının destekleri ile gerçekleştirilen etkinliğe, Mumcular, Karaova, Gölbaşı, Bahçeyaka, Sazköy ve Çamlık mahallelerinden 65 yaş üstü vatandaşlar katıldı.

Özellikle daha önce sinemaya gelmemiş vatandaşlar belediye ekipleri tarafından evlerinden alındı. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt ile Halkla İlişkiler Sorumlusu Tolga Karademir ve servis personeli tarafından sinema girişinde karşılanan vatandaşlar "Çanakkale 1915" filmini seyretti. Filmin gösterimi sırasında bazı vatandaşların duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Etkinlik film gösteriminin ardından düzenlenen yemek ile devam etti. Filmin ardından Bodrum Belediye A.Ş. Bitez Cafe ve Restoran'a gelen konuklara Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da eşlik etti. Yaşlılar ile tek tek ilgilenen Başkan Kocadon, “Her biriniz başımızın tacısınız. Bizlerin ve Bodrum’un bugünlere gelmesinde çok büyük emekleriniz var. Bugün de, bu vesileyle bir araya geldik. Etkinliğe katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum.” dedi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Bodrum'da yaşayan 100 yaşından büyük vatandaşların ziyaretinin ardından bu etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, "Başkanımızın direktifleriyle yarımadanın dört bir yanında yaşayan büyüklerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Bodrum Belediyesi ekipleri, değerli muhtarlarımız aracılığıyla onları sürekli takip ediyor, eksiklerini, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Onların varlığı bizlere her daim güç ve moral vermekte." şeklinde konuştu.

Mutlu bir gün geçiren yaşlılar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildikten sonra, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından tekrar araçlarla evlerine bırakıldılar.

