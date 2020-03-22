Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını polis karşılıyor - BALIKESİR

65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını polis karşılıyor - BALIKESİR

- Polisin vatandaştan siparişi alması - Polisin bakkaldan alışveriş yapması - Büfe işletmecisi Serkan San ile röportaj - Vatandaşın evine götürüp teslim etmesi - 75 yaşındaki Nevzat Ür ile röportajBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid 19 önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ekmek, çay, şeker, gazete gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel ekip oluşturdu.Polisin 155 ihbar hattına yapılan yardım çağrılarına karşılık veren ekipler, vatandaşların acil ihtiyaçlarını market, büfe gibi yerlerden alarak evlerine götürüyor.Edremit'in İkizçay Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Nevzat Ür, gazetecilere yaptığı açıklamada, evden çıkamadığı için polisten yardım istediğini söyledi.

Ür, daha önce de hastalık geçirdiğini dile getirerek, "155'e telefon açtım. Sağ olsunlar bugün polisler geldiler ve ihtiyaçlarımı giderdiler." dedi.
Büfe işletmecisi Serkan San da 65 yaş üzeri vatandaşlara alışverişlerinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Polis ekiplerimizle beraber alışverişleri yapıyoruz. Polisler vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyorlar. Emniyetin bu uygulaması bence çok güzel." ifadelerini kullandı.

Hastalık Koronavirüs Alışveriş İhbar Hattı Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı