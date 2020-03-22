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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
65 yaş üstü vatandaşlar için “dışarı çıkmayın” uyarısı

65 yaş üstü vatandaşlar için “dışarı çıkmayın” uyarısı

- polis ekiplerinin vatandaşların kimlik kontrolünü yapması

Polis Aracı Polis Polis Ekipleri Trol 

- - polis aracından anons yapılması
- - ekiplerin genel detayları
- - vatandaşlardan genel ve yakın detaylar
- - vatandaşlardan Mehmet Cebbar Söylemez Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta polis ekipleri tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için megafonundan “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge sonrası vatandaşların korona virüsüne karşı dışarı çıkmamaları için Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli uyarılar yapılıp, vatandaşların kimlikleri kontrol edildi. Muş Valiliği önünde ve belirli noktalarda polis aracı megafonundan vatandaşlara korona virüsüne karşı dışarı çıkmamaları ve acil durumlarda 112, 155, 156 ve 0436 2162807 numaralarının aranması istendi. Uygulamayı yerinde bulduğunu belirten vatandaşlardan Mehmet Cebbar Söylemez, “Alınan tedbirden memnunuz, destekliyoruz. Tedbir lazım ama takdir Allah’ın. Uygulama gerekiyor ve daha da artırılması gerekiyor” diye konuştu.

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