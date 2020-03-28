65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı



- Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 Yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası İlçe girişinde uygulama yaptı. Bayburt - Erzurum güzergahı Aşkale giriş mevkiinde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren uygulamada Bayburt tarafından gelen tüm araçlardaki kişilerin kimlik bilgilerine bakıldı. Yapılan uygulamada ayrıca Korona virüsüne karşılıkta temassız dijital ateş ölçer ile yolculuk yapan vatandaşların tümünün ateşlerine bakıldı.



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