Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
65 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu İzle

65 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu İzle

arşiv görüntüler

( KAYSERİ )- 2011'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavında Kayseri'de görevli olan 3 kişi yakalandı KAYSERİ

Polis Akalan Karahisar Memur 


- 2011 yılında gerçekleşen polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını sızdıran FETÖ üyelerini yakalamak için 65 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, sınav günü Kayseri'de görevli olan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 2011 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yazılı sınav soru ve cevaplarının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik olarak 65 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında sınav tarihinde Kayseri'de görevli olan şüphelilerden olan 3 kişi, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Ankara ve İstanbul'un şüphelisi olan 4 şüpheli şahısta yakalandı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı