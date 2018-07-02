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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
64 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE

64 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE

- Yabancı uyrukluların yakalandıkları araç içerisinden görüntüler - Yabancı uyruklulardan görüntüler Çanakkale 'de 64 yabancı uyruklu yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 64 yabancı uyruklu yakalandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körüktaşı köyünde lastiği patlayan 34 BHN 240 plakalı araçtan inerek kırsal alana kaçan kişileri takibe aldı.Ekipler, Akçakeçili köyünün Aktaş sahili mevkisinde durumundan şüphelendikleri 06 HRD 43 plakalı aracı durdurdu.Araçta ve arazide yapılan aramada Irak uyruklu 64 kişi yakalandı.Geyikli Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Akalan Keçi Nani Akkale 

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