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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
64 kaçak göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

64 kaçak göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Göçmelerin gece ve sabah gelişleri - Burnu kanayan Afgan uyruklu kız çocuğunu ambulansa götürülmesi, - Baygınlık geçiren yine Afgan uyruklu kadının ambulansa taşınması, - 20 günlük Esra bebeğin deniz suyu yuttuğunun söylenmesi üzerine muayene edilmesi. - Göçmenlere yardım edilmesi Çanakkale 'de 64 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ve fiber tekneyle gitmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.Alınan bilgilere göre, Kuzey Ege'de rutin devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik unsurları, Burunucu mevkisi açıklarında, fiber tekneyle ilerleyen 13 kişi ile Kadırga burnu açıklarında lastik botla Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak göçmen tespit etti.Operasyonla yakalanan farklı uyruklardan 64 kaçak göçmen, Küçükkuyu'ya getirildi.
Burada giyecek ve yiyecek desteğinde bulunulan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Astım hastası olan Afgan uyruklu bir kadın ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Akkale Kız Çocuğu 

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