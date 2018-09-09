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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
64 gün sonra aynı yerde aynı acı... Tren kazasında ölenlerin yakınları tren raylarına karanfil bıraktı

64 gün sonra aynı yerde aynı acı... Tren kazasında ölenlerin yakınları tren raylarına karanfil bıraktı

kalabalıktan detaylar

Ölenlerin Yakınları Doğum Günü İyi Ki Varsın Tren Rayları Basın Açıklaması 

-Basın açıklaması
-Kalabalık tren rayına gelirken
-Raya karanfil bırakılırken
-Tren geçerken detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar
-arşiv görüntüler

( TEKİRDAĞ )- Karanfil bırakma merasiminde gözyaşları sel oldu TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da 8 Temmuzda yaşanan feci tren kazasından hayatını kaybedenlerin yakınları 64 gün sonra, kazanın yaşandığı yere karanfiller bıraktı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar Köyü mevkiinde yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından 64 gün sonra kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Sarılar Köyünde toplandı. Kazanın yaşandığı yere karanfiller bırakmak için bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan ve kazada hayatını kaybeden Bihter Bilgin'in annesi Zeliha Bilgin konuşması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Konuşmalar yapıldığı sırada gözyaşları sel oldu. “Biz 64 gündür, çok kötü bir süreç yaşıyoruz” Kazayla ilgili açıklamada bulunan Bilgin, “8 Temmuz O gün buraya geldiğim zaman, o kötü haber aldığım zaman, Can havliyle kendime buraya attım. Ben ve hayatını kaybedenlerin yakınları. Kimileri kazada yanındaydı, kimilerinin yanlarında eşlerini kaybetti, ailelerini kaybetti. Biz 64 gündür, çok kötü bir süreç yaşıyoruz. En önemlisi sadece ben ve ailem 4 kişi kaybettim. Ben evladımı kaybettim Bihter'i 14 yaşında, kız kardeşim Emel’ikaybetti 36 yaşında, bana bir yetim bıraktı 10 yaşında, 30 yaşında kız kardeşim diğerini kaybettim. 6 aylık bebeğiyle beraber Beren’le, bana 3 yaşında bir yetim bıraktı bana ve aileme, 2 tane yaralı eş kaldı. Ben evlatsız kardeşsiz kaldım, onlar annesiz kaldı” dedi.
"Bugün benim doğum günüm" Bugün doğum günü olduğunu da aktaran Bilgin, “Şunu da ilave etmek istiyorum; Bugün benim doğum günüm biliyor musunuz? Beren bugün hayatta olsaydı ve benim kardeşlerim bugün hayatta olsaydı, onlar bana bir etkinlik yapma telaşında olacaktı. Bihter, her yıl dediği gibi bana gelip boynuma sarılıp, diyecek ki şu saatlerde ‘Anneciğim iyi ki senin kızınım iyi ki varsın seninle gurur duyuyorum’ ben de Bihter’ime buradan seslenmek istiyorum, ‘anneciğim ben de seninle gurur duyuyorum. İyi ki benim evladımsın, iyi ki kardeşlerim de benim kardeşlerim’ biz onlardan çok çok razı olduk Allah’ta onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık, tren rayına geçerek demiryoluna karanfil bıraktı. Tren yoluna karanfil bırakan vatandaşlar daha sonra gelen trene ellerinde bulunan karanfilleri atarak tepkilerini dile getirmeye çalıştılar. Tren rayı alanında yapılan duaların ardından kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. (VB-
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