Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
630 yıllık Eyyübi Camisinin taşınma işlemi için hazırlıklar tamamlanmak üzere İzle

630 yıllık Eyyübi Camisinin taşınma işlemi için hazırlıklar tamamlanmak üzere İzle

-Eyyubi (Kızlar) Camisi’nden genel görünüm

- -Taşınması için hazırlıklar yapılan Eyyubi camisinden detay
- -Yerden yaklaşık 1 metre yükseltilen Eyyubi Camisi’nde yapılan çalışmalardan
- detay
- -352 tekerlekli SPMT aracından detay
- -Yeni Hasankeyf yerleşim alanında Eyyubi Camisi için yapılan hazırlıklar
- -Röportaj
- Genel Detay

( BATMAN ) BATMAN

- 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te Ilısu Baraj suyu havzasında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma işlemine devam ediliyor. İlçede, Eyyubi Camisi taşınmaya hazırlanıyor, Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te tarihi eserlerin kurtarılması çalışmaları aralıksız sürüyor. Taşınma hazırlığı yapılan 630 yıllık Eyyübi (Kızlar) Camisinin taşınma işlemi için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Caminin taşıma işlemi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Eyyubi Camisi hakkında bilgi veren Hasankeyfli aktivist Ömer Güzel, “630 Yıllık geçmişi olan tarihi camimizin taşınma işlemleri hızla devam etmektedir. Yaklaşık 2 bin 400 ton olan bu cami şuanda yerden yaklaşık yarım metre yükseltilerek 352 tekerlekli aracın üzerine yerleştirip Yeni Hasankeyf yerleşik alanına taşınacak” dedi.
2 bin 400 ton ağırlığındaki cami 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT aracına yüklenerek 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesinde hazırlanan yerine konumlandırılacak. İlçede, 12 Mayıs 2017’den bu yana Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, El Rızık Cami Minaresi, Sultan Süleyman Camisi Minaresinin taşınma işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
(OA-MP-Y)
İlgili Foto Galeriler
Vanda Ortaya Çıktı! Kimin Ayak İzi Olduğuna İnanamadılarVanda Ortaya Çıktı! Kimin Ayak İzi Olduğuna İnanamadılar
Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin Partneri BulunduAna Tanrıça Kibele Heykeli’nin Partneri Bulundu
Konservatuvar Öğrencilerinden Muhteşem Yılsonu GösterisiKonservatuvar Öğrencilerinden Muhteşem Yılsonu Gösterisi
Tarihi Mezar Taşları Ayağa KaldırılıyorTarihi Mezar Taşları Ayağa Kaldırılıyor
Sanat Okulundan Atıldı, Bugün Usta Olarak Ders VeriyorSanat Okulundan Atıldı, Bugün Usta Olarak Ders Veriyor
Yarım Asırdır Bu Sanatı İcra EdiyorYarım Asırdır Bu Sanatı İcra Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı