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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
63 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

63 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Yakalanan yabancı uyruklulardan görüntüler Çanakkale 'de 63 yabancı uyruklu yakalandı - Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için Çanakkale 'nin Ezine ilçesine gelen 63 yabancı uyruklu yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındıÇANAKKALE (AA) - Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için Çanakkale 'nin Ezine ilçesine gelen 63 yabancı uyruklu yakalandı.Alınan bilgiye göre, devriye görevi yürüten Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körüktaşı köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri 34 BIZ 020 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada 30'u Irak ve 6'sı Suriye uyruklu 36 kişi yakalandı.Yakalanan kişileri sorgulayan ve kaçış için kullanılan bir minibüsün daha olduğu bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, 34 FD 5339 plakalı aracı da Biga ilçesinde durdurdu. Bu araçta yakalanan 27 Irak uyruklu Geyikli Jandarma Komutanlığına getirildi.
Yabancı uyruklular burada yapılan işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Öte yandan kaçışı organize ettiği iddia edilen minibüs şoförleri B.T. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri Akalan Nani Akkale Kaçış 

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